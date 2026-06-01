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Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,55M
1/6/26
$1,55M
31/5/26
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ID: 37310
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

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Nuevo apartamento de 5 habitaciones de 133m2 con 22m2 de terraza disponible en los pisos 14, 15 y 18 en Kiriat Yovel Jerusalem. Cerca de tranvía y tiendas. Vista abierta. Estacionamiento y bodega incluidos. Entrada inmediata. Precio desde 4.350.000 shekels, excluyendo nuestros honorarios de agencia.

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Jerusalén, Israel
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