  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb

Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb

Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 37664
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 90 Gusto

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Tel Aviv – Frishman Cerca de las playas, Dizengoff y todas las comodidades del centro de la ciudad. Apartamento 2 habitaciones con volúmenes excepcionales : • un total de 81 m2 • Sala de estar de 50 m2 permitiendo una configuración en 3 piezas • 2 baños • Exposición sudeste, muy brillante • Construcción limpia y bien cuidada, acceso seguro • Trabajo a ser planificado con una gran oportunidad para la valorización Una rara oferta para vivir o invertir en el corazón de Tel Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Israel
de
$2,73M
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,78M
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,88M
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$8,94M
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra'anana, Israel
de
$3,35M
Está viendo
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
de
$1,40M
calle Herzl en el centro del distrito de Florentine, apartamento de 3 habitaciones de 80m2 con balcón en la primera planta con ascensor, muy bonita altura bajo techos cerca de 3m, Superb potencial, cerca de todos los cafés y restaurantes. BEL INVESTMENT to be TAKEN
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Hadera, Israel
de
$10,00M
En exclusividad, RE/MAX Hadera le presenta en la categoría "COLLECTION", una espléndida villa de 8 habitaciones, situada en Beit Eliezer, a pocos minutos del parque, en una de las calles residenciales más bellas de Hadera. Características: - Una inmensa parcela de 700 m2 (muy rara!) - Una s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Mostrar todo Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,36M
Proyecto Netivot Mordecai Khayat te invita a descubrir el nuevo presale Nuevos apartamentos en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir