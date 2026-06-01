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Barrio residencial Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37443
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Motskin Avenue, 3

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En venta, en el antiguo norte de Tel-Aviv, a pocos pasos del mar y la playa Hilton, excepcional ático de muy alto standing con impresionantes vistas al mar. Con una superficie de unos 300 m2 (duplex), extendida por 178 m2 de terrazas, este muy raro ofrece espectaculares volúmenes y una experiencia de vida única frente al Mediterráneo. Excelente piscina privada en la azotea, accesible por una elegante escalera flotante con diseño arquitectónico, para momentos exclusivos entre el cielo y el mar. Fully nuevo ático, diseñado con materiales excepcionales y acabados ultra-alto. Vendido totalmente amueblado, con muebles de prestigio y los electrodomésticos más lujosos. 5 plazas de aparcamiento en el sótano completan esta excepcional propiedad. Entrada inmediata, precio bajo petición. Para más detalles en privado, Aya

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