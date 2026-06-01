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Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37371
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Gershon Shats, 11

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Venta en la zona deseada de Montefiore Gershon Schatz Street En la tercera planta - fachada 3 habitaciones de 60 m2 + balcón de 15 m2 Medidor incluido Aparcamiento subterráneo Ascensor Edificio de sólo 10 inquilinos 2 apartamentos por planta Lease in progress until the end of August 2026 for a rent of 7,500 NIS per month.

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Tel-Aviv, Israel
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