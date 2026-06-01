  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Projet raanana centre ville

Barrio residencial Projet raanana centre ville

Ra'anana, Israel
de
$4,88M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 37064
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaMaapilim

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: • Las mejores escuelas • Centro de la ciudad y tiendas • Parques y espacios verdes • Transporte y servicios diarios 3 Buildings Standing Shop Arquitectura contemporánea Apartamentos excepcionales: • 2 piezas • 3 piezas • 4 piezas • 5 piezas Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes. ¿Por qué invertir aquí? • Dirección prestigiada en Raanana • Alto patrimonio Value Project • Calidad impecable del fabricante • Fuerte demanda de alquiler y reventa

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$922,752
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,30M
Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$22,000
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$1,25M
Está viendo
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$4,88M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$1,01M
En la zona buscada de Mekor Haim, cerca del paseo marítimo de HaMesila Park que conduce directamente a Moshava Germanit, a pocos minutos del centro comercial Hadar y los supermercados Talpiot, ¡todo está a poca distancia! En un nuevo edificio de tiendas construido por un desarrollador de ca…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Ascalón, Israel
de
$594,520
District City - Duplex 4 habitaciones
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf hadera
Barrio residencial Projet neuf hadera
Barrio residencial Projet neuf hadera
Barrio residencial Projet neuf hadera
Barrio residencial Projet neuf hadera
Barrio residencial Projet neuf hadera
Hadera, Israel
de
$1,44M
HADERA Una nueva generación de residencia Una nueva zona residencial moderna en el corazón de Hadera, entre el bosque y el mar Mediterráneo. ? 13 elegantes torres (16 a 36 plantas) ? 1 452 apartamentos de alto nivel ? Parque privado y paseo verde ? Tiendas y servicios al pie de los edific…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir