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Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37434
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Geula, 23

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PARA LA VENTA – NUEVAS 4 PARTES NEAR EL MAR CON PARQUE, TERRASS Y CAVE Superficie: 92 m2 + 8 m2 de terraza Ubicación: Calle tranquila cerca de Royal Beach 3 dormitorios (uno con refugio) 2 baños 2 aseos Nuevo edificio Aparcamiento Cave Precio: 7.800,000 libras esterlinas Contacta con nosotros ahora para más información o para organizar una visita

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