Barrio residencial Projet neuf hadera

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HADERA
Una nueva generación de residencia
Una nueva zona residencial moderna en el corazón de Hadera, entre el bosque y el mar Mediterráneo.
? 13 elegantes torres (16 a 36 plantas)
? 1 452 apartamentos de alto nivel
? Parque privado y paseo verde
? Tiendas y servicios al pie de los edificios
? Cerca de la estación oeste de Hadera
? Acceso rápido a ejes 2 y 4
? Cerca del futuro centro tecnológico de Energy Park
?
Apartamentos para todos los proyectos
• 2 piezas inversores ideales
• 3, 4 y 5 habitaciones familiares
• Áticos con vista al mar o bosque
?
¿Por qué invertir en Hadera?
Ciudad en proceso de transformación
Ubicación estratégica entre la naturaleza y el centro del país
Alto potencial para la recuperación
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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