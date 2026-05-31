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Barrio residencial Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal

Netanya, Israel
de
$1,26M
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Barrio residencial Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal
1
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ID: 37585
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 11

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Magnífico apartamento de 4 habitaciones situado en la sexta planta, que ofrece un amplio interior de 101,5 m2 y un balcón de 12 m2, ideal para disfrutar de la luz exterior y natural. Características: • Superficie interior: 101,5 m2 • Balcón: 12 m2 • Tres cómodas habitaciones • Dos baños modernos • Dos aseos • Plaza de estacionamiento incluida • Nuevo edificio con obras ya comenzado Medio ambiente y proximidad: • A pocos minutos del mar • Cerca de todas las tiendas, supermercados y servicios esenciales • Fácil acceso al transporte público • Escuelas e infraestructura para niños cercanos • Superficie urbana, ideal para paseos y relax

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Netanya, Israel
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