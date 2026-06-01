Barrio residencial Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

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RE/MAX Hadera le presenta exclusivamente, en el corazón del distrito del Parque en Hadera, un magnífico apartamento familiar de 5 habitaciones con terraza para hacer un Soccah!
Situado en la primera planta de un hermoso edificio reciente, esta propiedad luminosa y cuidadosamente mantenida ofrece un ambiente cálido y tranquilo.
Ubicación:
¡Excelente! En la entrada del barrio buscado de Park, junto al acceso a EcoPark, cerca del centro comercial, escuelas, transporte, el parque francófono Beth 'Habad...
Características:
- Un gran salón luminoso y acogedor
- Una cocina moderna y funcional
- Un comedor dedicado para recibir
- Una hermosa terraza que puede servir como Soccah!
- Una suite principal con baño privado y vestidor
- 3 habitaciones cómodas adicionales, incluyendo una habitación segura (Mamad)
- Un baño con bañera
- Inodoros invitados
- Además: aire acondicionado, interfono y dos plazas de aparcamiento!
En el edificio:
- Dos ascensores incluyendo uno de Shabat
- Un bonito vestíbulo bien mantenido
Un apartamento "religioso" ideal para una familia que busca espacio, tranquilidad, comodidad y calidad, en una de las zonas agradables de Hadera. ¡Y una excelente inversión!
? Precio: 2.550.000
? Para más información o para organizar una visita:
Ra'hel 'Haya Benguigui
RE/MAX Hadera
Licencia profesional 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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