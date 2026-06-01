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Barrio residencial Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

Hadera, Israel
de
$2,55M
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11
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ID: 36987
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

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RE/MAX Hadera le presenta exclusivamente, en el corazón del distrito del Parque en Hadera, un magnífico apartamento familiar de 5 habitaciones con terraza para hacer un Soccah! Situado en la primera planta de un hermoso edificio reciente, esta propiedad luminosa y cuidadosamente mantenida ofrece un ambiente cálido y tranquilo. Ubicación: ¡Excelente! En la entrada del barrio buscado de Park, junto al acceso a EcoPark, cerca del centro comercial, escuelas, transporte, el parque francófono Beth 'Habad... Características: - Un gran salón luminoso y acogedor - Una cocina moderna y funcional - Un comedor dedicado para recibir - Una hermosa terraza que puede servir como Soccah! - Una suite principal con baño privado y vestidor - 3 habitaciones cómodas adicionales, incluyendo una habitación segura (Mamad) - Un baño con bañera - Inodoros invitados - Además: aire acondicionado, interfono y dos plazas de aparcamiento! En el edificio: - Dos ascensores incluyendo uno de Shabat - Un bonito vestíbulo bien mantenido Un apartamento "religioso" ideal para una familia que busca espacio, tranquilidad, comodidad y calidad, en una de las zonas agradables de Hadera. ¡Y una excelente inversión! ? Precio: 2.550.000 ? Para más información o para organizar una visita: Ra'hel 'Haya Benguigui RE/MAX Hadera Licencia profesional 313736

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Hadera, Israel
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