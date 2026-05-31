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Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Asdod, Israel
de
$2,66M
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11
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ID: 37896
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

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Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra Ascensores ultra rápidos incluyendo uno de shabat Los apartamentos: Diseño de puerta de entrada blindada Puerta interior "Pandoor" 1 metro por 1 metro Terraza en Teck Cocina equipada con muebles y mármol Persianas de rodillo eléctrico en todo el apartamento Intercomunicador de video circuito cerrado Agua caliente solar o eléctrica

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Asdod, Israel
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