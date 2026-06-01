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Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,73M
1/6/26
$1,73M
31/5/26
$1,72M
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ID: 36932
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda

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Hermoso dúplex de 3 piezas con terraza – Bograshov / Ben Yehuda • Dúplex 3 habitaciones • 2 dormitorios • 2 cuartos de ducha • 5a planta con ascensor • 70 m2 + 20 m2 de terraza • Vista mar Ben Yehuda / Bograshov Precio: 4.850.000 Cargos de propiedad : 300 / mes

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Tel-Aviv, Israel
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