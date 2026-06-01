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Barrio residencial Jerusalem arnona

Jerusalén, Israel
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ID: 37161
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Derekh Hebron, 99

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ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también incluyen mini-penthouses y áticos. La residencia incluye un club para residentes, una sinagoga, un gimnasio, un elegante hall de entrada y una guardería con entrada independiente.

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