  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israel
de
$2,24M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 37669
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkar, 2

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
NEVE TZEDEK – FACE SEA Apartamento 2 habitaciones – Construcción reciente de pie Ubicación: Corazón de Neve Tzedek, uno de los distritos más prestigiosos de Tel-Aviv Frente al mar y al Tayelet Cerca: cafeterías, tiendas, Suzanne Dellal, restaurantes, galerías, transporte Descripción de la propiedad: Superficie interior: aprox. 79 m2 Exterior: aprox. 10 m2 de balcones Tipología: 2 piezas Luminosidad natural Optimización del volumen Acabados de alta gama Beneficios: Totalmente amueblado y equipado (llave) Construcción reciente de la posición Ascensor Plaza de aparcamiento privado Espacios comunes modernos y bien cuidados Beneficios del sector: Barrio histórico, ambiente de pueblo Alta demanda, clientes locales e internacionales Mar, cultura, compras y gastronomía a pie Precio solicitado: 6.700.000 Cliente muy vendido – posible margen comercial para comprador serio

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Hadera, Israel
de
$10,00M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$5,59M
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Bien situe
Jerusalén, Israel
de
$2,024
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,88M
Está viendo
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$2,24M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Moderno edificio de 3 años. Apartamento de 79m2 + 7m2 balcón. Ascensor + estacionamiento. Vista abierta / 250m del mar. Muy bonitos volúmenes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Baka maison arabe
Barrio residencial Baka maison arabe
Barrio residencial Baka maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$4,19M
Casa árabe de 185 m2, jardín de 220 m2, hermosa altura bajo techo, entrada privada, zona tranquila y central. 11.800.000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$2,42M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir