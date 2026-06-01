Barrio residencial Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois

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Sole agent: Tel Aviv city centre
Situado en 13 Sprinzak Street, en una zona tranquila y buscada, cerca del Cineteque y todas las instituciones culturales de Tel Aviv:
Un nuevo apartamento de 3 habitaciones en construcción, con servicios de alta gama y diseño óptimo. Disponible en 2 1/2 años.
Superficie habitable de aproximadamente 80 m2
Sol Mirpeset de aproximadamente 6 m2
Barrio tranquilo e íntimo
Jardín bien mantenido
Aparcamiento
Cave
2 ascensores
Nuevo edificio en construcción
Una rara combinación: ubicación central, tranquilidad absoluta y confort moderno en el corazón de la ciudad.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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