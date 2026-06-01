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Barrio residencial Rez de chaussee 4 pieces

Ascalón, Israel
de
$765,400
1/6/26
$765,400
31/5/26
$763,250
;
10
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ID: 37014
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

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Planta baja 4 habitaciones con un amplio jardín orientado al oeste. Pequeño edificio de 4 plantas.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
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