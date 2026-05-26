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Barrio residencial Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod

Asdod, Israel
de
$15,00M
25/5/26
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$5,07M
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ID: 36310
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Egoz

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Nuevo programa inmobiliario en Ashdod Marina. Residencia de lujo de 5 plantas frente al lago, barcos: Apartamento loft 5 habitaciones en la planta baja con piscina privada, apartamento 5 habitaciones con vistas al mar, así como Ático en la planta baja, vista panorámica al mar con piscina privada Tivor Building Ashdod Tel (Israel) 054 63 99 865 Dov Uzan Tel (Francia) 07 57 99 03 58 Serge Touitou

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Asdod, Israel
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