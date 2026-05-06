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Barrio residencial Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus

Hadera, Israel
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ID: 36019
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

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BZH El Departamento francés de RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta un exclusivo apartamento de 4 habitaciones en el prestigioso complejo SOHO. - Dentro del complejo moderno muy buscado, sobre el Beth Habad de Hadera, de habla francesa, - 4 habitaciones bien ordenadas de unos 105 m2, - terraza panorámica abierta orientada al suroeste de unos 12 m2, con cierre eléctrico! - Gran, cálido salón, - 3 dormitorios incluyendo una suite principal y una mamá, - En la octava planta de 13 con ascensor Shabat, - Un sótano privado. - ¡Dos plazas de aparcamiento en el sótano! - El apartamento ha sido mejorado en cada detalle, no hay trabajo que planificar! ¡Y eso no es todo! La residencia es excepcional: gimnasio reservado, recepción, espacio privado al aire libre de la residencia. Un apartamento de un nivel excepcional, situado en el centro de la ciudad de Hadera, una de las zonas más buscadas de la ciudad. Instalaciones cercanas: Mezcla de centro comercial, escuelas, ganim y al pie: la sinagoga francófona 'Habad, a unos 12 minutos en coche del mar! ¡Una rara oportunidad! Bono, su precio excepcional: 2.150.000 NIS solamente! ¡Para ser visto absolutamente! RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licencia profesional 313736.

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