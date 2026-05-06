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Barrio residencial Appartement renove rue yeshurun tel aviv a proximite de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35708
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ruppin, 41

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Apartamento bien arreglado de unos 40 m2, diseñado para optimizar cada espacio. La habitación segura (Mamad) está amueblada en un dormitorio, ofreciendo seguridad y comodidad todos los días. Características principales: • Unos 40 m2 en la primera planta • 2 piezas • Mamad utilizado como habitación • Ascensor • Aparcamiento subterráneo con doble sistema de aparcamiento • Construcción moderna y de calidad • Cerca de la playa Ideal para una residencia principal, una inversión de pie a tierra o alquiler en un lugar muy solicitado.

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Tel-Aviv, Israel
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