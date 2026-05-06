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Barrio residencial A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Hadera, Israel
de
$2,05M
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ID: 36018
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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BZH RE/MAX Hadera de Rachel Benguigui le ofrece una nueva exclusiva: un reciente apartamento de 4 habitaciones en el centro de la ciudad de Hadera, en el proyecto SOHO buscado! Características: - Apartamento de 4 habitaciones (3 dormitorios) de 107 m2 - En el cuarto piso con ascensor Shabat - Un hermoso espacio habitable con vistas a un soleado mirpeset de unos 12 m2 - Una hermosa cocina moderna y de diseño con un montón de almacenamiento abierto al salón - Una suite principal con baño privado - 2 habitaciones adicionales para niños incluyendo una con mamá - En total: 2 baños y 2 aseos - Aire acondicionado, sistema de automatización de casas - Además: una bodega privada - ¡Estacionamiento subterráneo! El apartamento está situado en una residencia muy alta, con una zona privada al aire libre, un amplio y lujoso vestíbulo, y un gimnasio totalmente equipado! ¿Y su ubicación? ¡ Ideal! Sobre el francófono Beth Habad, la panadería francesa "Le Moulin Doré", a pocos minutos a pie del centro comercial Mixx, los ganims, los autobuses, a unos 10/15 minutos en coche de la estación de tren y la costa. ¡Un producto de muy alto precio! Un excelente producto para la inversión en vivienda o alquiler! ¡Para ser capturados rápidamente! ¿Qué estás esperando? Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Licencia profesional 313736.

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