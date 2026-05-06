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Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem

Jerusalén, Israel
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$1,60M
6/5/26
$1,60M
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ID: 35603
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mehalkei HaMayim, 21

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Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canyon Hadar, cerca de Emek Refaim. Edificio de siete plantas disponible en marzo de 2026. Pinoui/binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunicador. Apartamentos de 4 habitaciones, planta baja: - 131 m2 y 28 m2 de jardín a 5.270.000 sh - 113 m2 y 35 m2 de jardín a 4.720 000 sh Los precios están sujetos a cambios y no incluyen nuestras tarifas de agencia que están 2% excluyendo impuestos. Para más información o para organizar una visita.

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