Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem

Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canyon Hadar, cerca de Emek Refaim. Edificio de siete plantas disponible en marzo de 2026. Pinoui/binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunicador. Apartamentos de 4 habitaciones, planta baja: - 131 m2 y 28 m2 de jardín a 5.270.000 sh - 113 m2 y 35 m2 de jardín a 4.720 000 sh Los precios están sujetos a cambios y no incluyen nuestras tarifas de agencia que están 2% excluyendo impuestos. Para más información o para organizar una visita.