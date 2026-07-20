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Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38291
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Clay, 6

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Apartamento en venta exclusiva en 3, rue Clay ¡Construyendo permisos en progreso! 49 000 €/m2 Actualmente 93 m2, este apartamento se ampliará a 122 m2 e incluirá una terraza solarium de 13 m2 ☀️White City Project Actualmente en la segunda planta, se extenderá a la tercera planta Facade Aparcamiento y almacenamiento incluidos

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Tel-Aviv, Israel
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