  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Tel-Aviv, Israel
de
$3,55M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 35931
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 42

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – Apartamento de 3 habitaciones con vista al mar Tour Frishman Superficie: 91 m2 + Terraza: 12 m2 Planta: 11a, orientación noreste (vista de mar) Partes: • Espaciosa sala de estar • Habitación segura (Mamad) • Suite principal con baño Total baños : 2 Aparcamiento : Sí Celular: 12 m2 En la torre: gimnasio, guardia 24 horas, piscina Precio: 10.500.000 shekels Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
de
$895,700
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$928,486
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$3,75M
Barrio residencial Rue lassalle proche mer produit rare
Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Está viendo
Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
de
$3,55M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalón, Israel
de
$523,900
4 habitaciones en el centro de la ciudad
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
RUE TRÈS RECHERCHÉE à 2 PAS DE ROTHSCHILD CALME LUMINEUX ET VERDOYANT PRESTACIÓN HAUT DE GAMME ASCENSEUR ET PARKING GRAND BALCON
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$2,34M
Proyecto residencial situado en el corazón de Yafo, cuya ubicación estratégica lo sitúa cerca de atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía. Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Rodeado de edific…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir