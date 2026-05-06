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Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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$1,52M
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ID: 35994
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bograshov, 21 Teawei

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Apartamento 83 m2, muy bien situado calle Shalom Aleichem, cerca de Bograshov. Ubicación central buscada, cerca de la playa, tiendas y cafés. Antiguos 3 habitaciones se transforman en 2 habitaciones, con muy gran salón espíritu loft. Generos volúmenes y distribución de fluidos, ideales para la comodidad de vida moderna. Situado en la primera planta de un edificio bien mantenido. Cargas muy moderadas. Arnona : 550 Varón: 150 al mes.

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Tel-Aviv, Israel
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