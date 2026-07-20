Barrio residencial Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville

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Gran oportunidad a precio sacrificado! Idealmente situado en la entrada de la ciudad, cerca de Guecher Hameitaim y tranvía, con excelente conexión con el centro de la ciudad. Descubre este magnífico apartamento de 3,5 habitaciones, listo en 4 habitaciones para optimizar cada espacio. Muy luminoso, ofrece una vista panorámica excepcional desde la séptima planta (con ascensor Shabat). El apartamento también incluye: 2 baños, una ubicación dedicada en el edificio para un gran cobertizo de almacenamiento (tipo Keter), así como un aparcamiento residencial (sujeto a disponibilidad). Potencial de valor añadido: un proyecto de renovación urbana muy probable (Pinouï Binoui) gracias a su ubicación estratégica. ¡Un caso raro para ser capturado urgentemente!
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