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Barrio residencial Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville

Jerusalén, Israel
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$934,800
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ID: 38294
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Basel, 8

Sobre el complejo

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Gran oportunidad a precio sacrificado! Idealmente situado en la entrada de la ciudad, cerca de Guecher Hameitaim y tranvía, con excelente conexión con el centro de la ciudad. Descubre este magnífico apartamento de 3,5 habitaciones, listo en 4 habitaciones para optimizar cada espacio. Muy luminoso, ofrece una vista panorámica excepcional desde la séptima planta (con ascensor Shabat). El apartamento también incluye: 2 baños, una ubicación dedicada en el edificio para un gran cobertizo de almacenamiento (tipo Keter), así como un aparcamiento residencial (sujeto a disponibilidad). Potencial de valor añadido: un proyecto de renovación urbana muy probable (Pinouï Binoui) gracias a su ubicación estratégica. ¡Un caso raro para ser capturado urgentemente!

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