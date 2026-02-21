  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Barrio residencial A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Ascalón, Israel
de
$1,03M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33824
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,88M
Barrio residencial Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Ascalón, Israel
de
$344,850
Barrio residencial Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,232
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$843,315
Está viendo
Barrio residencial A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Ascalón, Israel
de
$1,03M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem residence
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem residence
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem residence
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem residence
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem residence
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem residence
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem residence
Jerusalén, Israel
de
$2,571
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement immense
Barrio residencial Appartement immense
Barrio residencial Appartement immense
Barrio residencial Appartement immense
Barrio residencial Appartement immense
Mostrar todo Barrio residencial Appartement immense
Barrio residencial Appartement immense
Ascalón, Israel
de
$1,10M
Venta – Excepcional apartamento en Ciudad, Ashdod ???? Descubra esta única 5 habitaciones de 183 m2, en las 2 plantas, ofreciendo volúmenes raros y comodidad absoluta. ✨ Aspectos destacados del apartamento: • Área generosa de 183 m2 en dos niveles • Vista abierta y agradable • Dos dormitor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Apartment for sale in Arnona, rue Ravadim, apartment with character, 3.5 rooms, 86 square meters, ground floor, exit to the yard, separate unit 20 square meters registered as a storage
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir