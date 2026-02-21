  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv

Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33827
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tres belle vue mer
Ascalón, Israel
de
$321,338
Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$454,575
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$617,595
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,70M
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Jerusalén, Israel
de
$1,301
Está viendo
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Mostrar todo Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Asdod, Israel
de
$655,215
Para el negocio Apartamento 3 habitaciones en Youd Bet, muy bien situado a un precio muy bueno. Totalmente amueblado. Cerca de transporte, escuelas, parques infantiles, sinagogas, tiendas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$573,705
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$3,555
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir