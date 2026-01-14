  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$876,400
;
12
Dejar una solicitud
ID: 33167
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 con guardia permanente Acceso controlado y entorno residencial tranquilo Un marco tranquilizador para usted y sus seres queridos, sin compromiso en su independencia Una vida de barrio real, amigable y cálida lobby de lujo, lugar de encuentro e intercambio Sinagoga dentro de la residencia, fomentando lazos comunitarios Residencia de tamaño humano, ideal para crear relaciones respetando la privacidad de todos Total autonomía, en casa, para siempre Apartamentos privados de 2 a 5 habitaciones, con balcón o terraza grande Propiedad registrada en Tabou: usted es completamente propiedad de su alojamiento No hay obligación de servicio: usted elige libremente lo que necesita, cuando desea Un servicio a la carta, según sus deseos Restaurante Sala de deportes Servicios médicos y de apoyo ➡️ Usted permanece independiente, con soluciones a su alcance Una ubicación ideal Tiendas e instalaciones cercanas A sólo 20 minutos del centro de Jerusalén Reducir los cargos de condominio, una rara ventaja para una residencia de esta persona La combinación perfecta de seguridad, convivencia, confort y libertad. Un lugar de vida diseñado para hoy, y para el futuro.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,53M
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$970,300
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$751,200
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,25M
Está viendo
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$876,400
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,01M
Proyecto Nueve en Netanya.Savyon Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel. Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamism…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,13M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Dizengoff 43 es un edificio boutique situado estratégicamente a 2 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos a pie de la playa Ven a vivir a los pies de Kikar y todas estas tiendas Caracterí…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Proyecto residencial, situado en el corazón de Yaffo, incluyendo la ubicación estratégica, el lugar a pocos minutos a pie del shuk haPichpechim (mercado de la Flota), atracciones locales, tales como playas y cafés, cerca del tranvía y el puerto. Un gran patio interior de estilo europeo, que…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir