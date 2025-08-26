Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 2 edificios, Edificio de 8 plantas y torre de 18 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas opcional. Entrega 53 meses . Precio inicial para una de 2 piezas: 49 m2 con 6 m2 de terraza : 1.820.000 nios El distrito de Kiryat Yovel goza de magníficas vistas y se encuentra en una ubicación estratégica con un acceso óptimo a las principales carreteras, como Begin Boulevard y Golomb Street. La zona también está idealmente cerca del centro comercial Malcha y el estadio Teddy. Cerca se encuentran los distritos de Beit VeGan, así como Ramat Denya y Ramat Sharet