  4. Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Jerusalén, Israel
de
$705,000
26/8/25
$705,000
14/7/25
$660,115
;
9
ID: 26931
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 2 edificios, Edificio de 8 plantas y torre de 18 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas opcional. Entrega 53 meses . Precio inicial para una de 2 piezas: 49 m2 con 6 m2 de terraza : 1.820.000 nios El distrito de Kiryat Yovel goza de magníficas vistas y se encuentra en una ubicación estratégica con un acceso óptimo a las principales carreteras, como Begin Boulevard y Golomb Street. La zona también está idealmente cerca del centro comercial Malcha y el estadio Teddy. Cerca se encuentran los distritos de Beit VeGan, así como Ramat Denya y Ramat Sharet

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$705,000
