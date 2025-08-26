Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 2 edificios, Edificio de 8 plantas y torre de 18 plantas.
Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático.
Aparcamiento para cada apartamento, bodegas opcional.
Entrega 53 meses .
Precio inicial para una de 2 piezas:
49 m2 con 6 m2 de terraza : 1.820.000 nios
El distrito de Kiryat Yovel goza de magníficas vistas y se encuentra en una ubicación estratégica con un acceso óptimo a las principales carreteras, como Begin Boulevard y Golomb Street. La zona también está idealmente cerca del centro comercial Malcha y el estadio Teddy.
Cerca se encuentran los distritos de Beit VeGan, así como Ramat Denya y Ramat Sharet
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo