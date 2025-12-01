  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Ra'anana, Israel
$993,375
6
ID: 32959
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/12/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las mejores escuelas Centro de la ciudad y tiendas Parques y espacios verdes Transporte y servicios diarios 3 Buildings Standing Shop Arquitectura contemporánea Apartamentos excepcionales: 4 habitaciones – aprox 96 m2 + buen balcón 5 habitaciones – aprox. 131 m2 + balcón generoso Luminosos salones, grandes ventanas, cocinas modernas de lujo. Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes. ¿Por qué invertir aquí? • Dirección prestigiada en Raanana • Alto patrimonio Value Project • Calidad impecable del fabricante • Fuerte demanda de alquiler y reventa

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

