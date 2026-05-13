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Villas con Terraza en venta en Municipio de Zacinto, Grecia

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Zakynthos Municipal Unit
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Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Área 3 000 m²
Número de plantas 2
Villa en Zakynthos 140 m2 – 3000 m2 solar – 3 dormitorios, 3 baños – 1/6 copropietario por €…
$182,381
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Zacinto, Grecia

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