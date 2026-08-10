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Propiedades residenciales en venta en Vouliagmeni Municipal Unit, Grecia

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2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 135 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Vouliagmeni, Ática, Grecia
$1,05M
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Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Piso 5/6
Un apartamento mágico y nbsp en los niveles 2 (5to y 6to piso), en la zona más bella y cara …
$2,97M
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Parámetros de las propiedades en Vouliagmeni Municipal Unit, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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