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Apartamentos con piscina en venta en Véria, Grecia

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Apartamento 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 235 m²
Se vende apartamento de 235 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El apartamento está…
$354,213
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Véria, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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