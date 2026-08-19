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Apartamentos en venta en Tasos, Grecia

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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Tasos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11775 - Apartamento en venta en Thasos Limenas por € 180.000 . Este apa…
$211,474
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Apartamento 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11812 - Apartamento en venta en Thasos Limenas por € 135.000 . Este apa…
$156,802
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Apartamento 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11644 - Apartamento para la venta en Thasos Limenas por € 180.000 . Est…
$211,474
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitacion en Tasos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Tasos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11717 - Apartamento para la venta en Thasos Limenas por € 222.000 . Est…
$260,818
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Apartamento 5 habitaciones en Tasos, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Tasos, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Thassos, Center: Venta a través del edificio 450 metros cuadrados fachada en planta baja 4 n…
$736,071
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