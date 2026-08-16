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Locales comerciales en venta en Thasos Regional Unit, Grecia

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Thassos Municipality
29
36 propiedades total found
Propiedad comercial en Skala Kallirachis, Grecia
Propiedad comercial
Skala Kallirachis, Grecia
Código de propiedad: 11112 - Venta en Thasos Skala Kallirachis por € 450.000 . Esta empresa …
$523,994
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Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Código de propiedad: 11283 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por 2.000.000 €. Este hote…
$2,29M
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Propiedad comercial en Skala Rachoniou, Grecia
Propiedad comercial
Skala Rachoniou, Grecia
Código de propiedad: 1379 - Business FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 1.200.000 . Es…
$1,41M
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De inversiones en Skala Marion, Grecia
De inversiones
Skala Marion, Grecia
Código de propiedad: 11451 - Edificio para la venta en Thasos Skala Marion por € 165.000 . E…
$193,851
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Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 24
Código de propiedad: 11667 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por € 1.600.000 . Este hot…
$1,86M
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Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Código de propiedad: 11331 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por 2.000.000 €. Este hote…
$2,35M
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TekceTekce
Hotel en Potos, Grecia
Hotel
Potos, Grecia
Código de propiedad: 11901 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos por € 1.700.000 . Esta 500.00 me…
$1,94M
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De inversiones en Skala Kallirachis, Grecia
De inversiones
Skala Kallirachis, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11896 - Edificio para la venta en Thasos Skala Kallirachis por € 840.00…
$960,174
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Hotel en Thassos Municipality, Grecia
Hotel
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 8
Código de propiedad: 1602 - Hotel FOR SALE in Thasos Mikros Prinos por € 1.200.000 . Esta 60…
$1,41M
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Hotel en Skala Rachoniou, Grecia
Hotel
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 12
Código de propiedad: 11897 - Hotel FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 2.460.000 . Este…
$2,81M
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Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Código de propiedad: 11565 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por € 1.000.000 . Esta 200…
$1,17M
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Propiedad comercial en Prinos, Grecia
Propiedad comercial
Prinos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Villa de lujo de 210 metros cuadrados. en Prinos de Thassos, construido en una parcela de 23…
$822,398
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Hotel en Skala Rachoniou, Grecia
Hotel
Skala Rachoniou, Grecia
Hotel en la zona de Skala Rachoni en Thassos. Tiene una superficie total de 1052,22 metros c…
$4,11M
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Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Edificio inacabado de tres pisos 399sq.m. frente al mar en el área de Koinyra en Thassos. En…
$622,673
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De inversiones en Skala Rachoniou, Grecia
De inversiones
Skala Rachoniou, Grecia
Código de propiedad: 11780 - Building FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 710.000 . Est…
$826,746
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Hotel en Skala Rachoniou, Grecia
Hotel
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 18
Código de propiedad: 11860 - Hotel FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 2.800.000 . Este…
$3,20M
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Hotel 1 054 m² en Potamia, Grecia
Hotel 1 054 m²
Potamia, Grecia
Área 1 054 m²
Property Code: HPS5744 - Hotel FOR SALE in Thasos Potamia for € 3.000.000 . This 1054.00 sq…
$3,45M
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Hotel en Potos, Grecia
Hotel
Potos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11377 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos por € 275.000 . Esta 120.00 metr…
$323,085
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Hotel en Limenaria, Grecia
Hotel
Limenaria, Grecia
Dormitorios 18
A sólo 100 metros del mar, se ofrece un hotel de tres niveles totalmente renovado de 750 met…
$2,06M
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Propiedad comercial en Skala Marion, Grecia
Propiedad comercial
Skala Marion, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11821 - Chalet en venta en Thasos Skala Marion por € 865.000 . Esta Vil…
$990,149
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Propiedad comercial en Prinos, Grecia
Propiedad comercial
Prinos, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Código de propiedad: 11777 - Villa FOR SALE in Thasos Prinos por € 295.000 . Esta Villa amue…
$367,160
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Propiedad comercial en Tasos, Grecia
Propiedad comercial
Tasos, Grecia
Código de propiedad: 11350 - Venta en Thasos Limenas por € 70.000 . Este negocio amueblado d…
$80,367
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Propiedad comercial en Skala Sotiros, Grecia
Propiedad comercial
Skala Sotiros, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa en la zona de Skala Sotiros en Thassos. Tiene una superficie total de 125 metros cuadr…
$488,138
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Propiedad comercial en Skala Kallirachis, Grecia
Propiedad comercial
Skala Kallirachis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11420 - Villa PARA VENTA en Thasos Skala Kallirachis por € 700.000 . Es…
$732,563
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Propiedad comercial en Skala Rachoniou, Grecia
Propiedad comercial
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11431 - Villa PARA VENTA en Thasos Skala Rachoniou por € 450.000 . Esta…
$485,706
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De inversiones en Rachoni, Grecia
De inversiones
Rachoni, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 1380 - Edificio para la venta en Thasos Rachoni por € 180.000 . Este 45…
$188,373
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De inversiones en Kastro, Grecia
De inversiones
Kastro, Grecia
This is a small complex of 3 villas by the sea (10 meters from the sea) on the island of Tha…
$1,62M
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Hotel 450 m² en Thassos Municipality, Grecia
Hotel 450 m²
Thassos Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Área 450 m²
Piso 2
Thassos, Sotiras: lujoso hotel de 450 metros cuadrados en 425 metros cuadrados. Parcela con …
$471,533
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Hotel en Limenaria, Grecia
Hotel
Limenaria, Grecia
Código de propiedad: 11763 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos por € 860.000 . Este hotel amueb…
$995,156
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Propiedad comercial en Tasos, Grecia
Propiedad comercial
Tasos, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11756 - Villa FOR SALE in Thasos Limenas por € 760.000 . Esta Villa amu…
$880,473
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Tipos de propiedades en Thasos Regional Unit

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