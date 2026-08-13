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Propiedades residenciales en venta en Saronida Municipal Unit, Grecia

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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 5 000 m²
La villa está ubicada en la orilla del Golfo Sarónico y tiene impresionantes vistas al mar d…
$4,63M
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