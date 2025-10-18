Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Regional Unit of West Attica, Grecia

Municipality of Megara
44
Municipal Unit of Megara
44
Municipality of Mandra Eidyllia
12
Municipal Unit of Vilia
11
22 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$351,132
Villa 2 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Villa 2 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de un dormitor…
$2,11M
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 290 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$585,220
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 182 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 182 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$321,871
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 130 metros cuadrados en Loutraki .La casita tiene 2 niveles. La planta ba…
$234,088
Villa 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,87M
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso -2/1
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de un dormitorio…
$2,52M
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/1
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$222,384
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$193,123
Villa 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Piso 2/1
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,57M
Casa de campo 9 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$2,05M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Número de plantas 3
En venta en construcción maisonette de 155 metros cuadrados en Loutraki .La casita tiene 3 n…
$210,679
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$374,541
Adosado Adosado 8 habitaciones en Vlychada, Grecia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Vlychada, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 218 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 218 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 2 niveles. El semisótano …
$702,264
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 90 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un almacén…
$257,497
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 alma…
$678,856
Casa de campo 1 habitación en Vlychada, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Vlychada, Grecia
Habitaciones 1
Área 670 m²
Número de plantas 1
Casa de 670 metros cuadrados en venta en Nea Peramos, Attica. La primera planta está ocupada…
$1,64M
Villa 1 habitación en Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Habitaciones 1
Área 800 m²
Número de plantas 1
Villla Sofía es el lugar perfecto para las vacaciones de sus sueños en el soleado Porto Germ…
Precio en demanda
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Área 182 m²
Número de plantas 3
Townhouse está a la venta en un pueblo costero en Attica. El área de la casa de nivel tres -…
$222,384
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 134 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$245,793
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Habitaciones 1
Área 315 m²
Número de plantas 1
Se están construyendo tres casitas ubicadas en la región costera de Attica - Alepohori, a or…
$304,315
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$2,93M
