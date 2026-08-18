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Casas de campo en venta en Regional Unit of West Attica, Grecia

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Municipality of Megara
12
Municipal Unit of Megara
11
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14 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$318,791
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Área 80 m²
Venta Casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$194,817
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta Casa de 2 plantas de 90 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un almacén…
$259,756
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Fyli, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Fyli, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
En venta - Residencial Maisonette -- West Attica: Ano Liosia 166 Sq.m., 5 Dormitorios, 3 Bañ…
$524,414
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Casa de campo en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo
Municipality of Megara, Grecia
Área 670 m²
Casa de 670 metros cuadrados en venta en Nea Peramos, Attica. La primera planta está ocupada…
$1,65M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 4
Área 215 m²
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de un dormitorio…
$2,54M
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TekceTekce
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$2,07M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Se vende casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$354,213
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 5
Área 240 m²
Se vende casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 alma…
$684,811
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
En venta - Residencial Maisonette -- West Attica: Mandra - Palaiochorio 250 Sq.m., 3 Dormito…
$349,610
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Se vende villa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$2,95M
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Casa de campo en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo
Municipality of Megara, Grecia
Área 320 m²
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar de 2 plantas de 320 metros cuadrados en la ciudad …
$265,659
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 2
Área 290 m²
Venta Casa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590,354
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$259,756
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of West Attica, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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