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Casas con piscina en Venta en Regional Unit of West Athens, Grecia

Municipality of Peristeri
16
Municipality of Ilion
9
Municipality of Petroupoli
4
Municipality of Chaidari
3
Casa Borrar
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1 propiedad total found
Villa 9 habitaciones en Municipality of Petroupoli, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Petroupoli, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Piso -1/4
For sale 4-storey villa of 800 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of one bedroom, l…
$2,54M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Tipos de propiedades en Regional Unit of West Athens

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of West Athens, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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