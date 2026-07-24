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Estudios en venta en Polygyros Municipality, Grecia

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Estudio 1 habitacion en Psakoudia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Psakoudia, Grecia
Dormitorios 1
Área 90 m²
El estudio está situado en el pueblo de Psakoudia a 500 metros de la playa. El estudio está …
$159,842
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