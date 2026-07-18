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Inversiones Inmobiliarias en Polygyros Municipality, Grecia

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De inversiones 120 m² en Polygyros Municipality, Grecia
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De inversiones 120 m²
Polygyros Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Villas de inversión en Halkidiki (Grecia)Visa de Oro Europea a través de InmobiliariaDevoluc…
$514,498
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INEST HOMES
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