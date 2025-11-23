Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Polygyros Municipality
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Polygyros Municipality, Grecia

1 habitación
21
2 habitaciones
34
3 habitaciones
4
Apartamento 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1/2
Se vende un apartamento en primera planta de 62 m², ubicado en Kalives Polygyrou, Halkidiki.…
$221,431
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Parámetros de las propiedades en Polygyros Municipality, Grecia

