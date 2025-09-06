Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Peraia, Grecia

14 propiedades total found
Casa de campo 8 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 420 m²
Número de plantas 3
En venta 3 -casa de 420 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta baja consta…
$620,334
Adosado Adosado 6 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 3/5
Venta de maisonette de 240 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$468,176
Villa 7 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 7 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Número de plantas 2
Se vende villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótan…
$936,353
Casa de campo 5 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de salón…
$567,664
Villa 7 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 7 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 550 m²
Piso 1/4
Venta villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$936,353
Villa 6 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 460 m²
Número de plantas 5
Venta villa de 4 plantas de 460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,12M
Villa 6 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
Número de plantas 1
En venta 3-almacén villa de 550 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano…
$994,875
Casa de campo 9 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 546 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 546 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$936,353
Villa 8 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 850 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 850 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta …
Precio en demanda
Casa de campo 5 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3/1
Venta casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$1,29M
Casa de campo 8 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$725,673
Villa 8 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 475 m²
Piso -1/2
Venta villa de 3 plantas de 475 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,29M
Villa 6 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 930 m²
Piso 1/4
Venta villa de 3 plantas de 930 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$3,98M
Casa de campo 7 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
En venta 3 -casa de 280 metros cuadrados en Salónica. El sótano consta de habitaciones 2, un…
$456,472
Parámetros de las propiedades en Peraia, Grecia

