Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Peraia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Peraia, Grecia

villas
32
casas de campo
15
adosados
12
Casa Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de salón…
$567,664
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 8 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en las afueras de Salónica. La planta baj…
$643,742
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 2
Se vende villa de 2 de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano cons…
$936,353
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano con…
$351,132
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
Número de plantas 1
En venta 3-almacén villa de 550 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano…
$994,875
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 850 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 850 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 4 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 132 m²
Número de plantas 2
Se vende casita de 132 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene nivele…
$245,793
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 475 m²
Piso -1/2
Venta villa de 3 plantas de 475 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 930 m²
Piso 1/4
Venta villa de 3 plantas de 930 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$3,98M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 7 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 410 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 410 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$936,353
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 7 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
En venta 3 -casa de 280 metros cuadrados en Salónica. El sótano consta de habitaciones 2, un…
$456,472
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 7 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 410 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 410 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 2 dormito…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά

Parámetros de las propiedades en Peraia, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir