Casas con piscina en Venta en Peraia, Grecia

3 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 7 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Número de plantas 2
Se vende villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótan…
$936,353
Villa 8 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 850 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 850 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta …
Precio en demanda
Villa 8 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 475 m²
Piso -1/2
Venta villa de 3 plantas de 475 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,29M
Parámetros de las propiedades en Peraia, Grecia

