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Locales comerciales en venta en Peloponnese Region, Grecia

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Municipality of Corinth
6
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
4
Municipal Unit of Loutraki Perachora
4
Municipal Unit of Corinth
3
18 propiedades total found
Propiedad comercial 580 m² en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Propiedad comercial 580 m²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 580 m²
Venta de artículos de primera planta - korinthia: korinthia 580 sq.m., 6 Dormitorios, Planta…
$384,571
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Hotel 2 577 m² en Gerolimenas, Grecia
Hotel 2 577 m²
Gerolimenas, Grecia
Área 2 577 m²
Venta hotel de 2577 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Un…
$4,19M
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Hotel 2 500 m² en Kalo Nero, Grecia
Hotel 2 500 m²
Kalo Nero, Grecia
Área 2 500 m²
Venta hotel de 2500 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Un…
$3,78M
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TekceTekce
Hotel 241 m² en Municipality of Sikyona, Grecia
Hotel 241 m²
Municipality of Sikyona, Grecia
Dormitorios 4
Área 241 m²
El hotel está situado en una de las regiones más famosas de Peloponnese- Trikala Corinthias.…
$566,740
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Propiedad comercial en Municipality of Corinth, Grecia
Propiedad comercial
Municipality of Corinth, Grecia
Primera propiedad comercial de planta baja de 184 metros cuadrados en venta en la zona coste…
$285,677
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Sideris Real Estate
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Propiedad comercial 135 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Propiedad comercial 135 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Código de propiedad: 581758 - Maisonette FOR SALE in Loutraki-Perachora Isthmia for €350.000…
$438,713
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Propiedad comercial 270 m² en Assos, Grecia
Propiedad comercial 270 m²
Assos, Grecia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 270 m²
En venta - Residencial Otras propiedades - Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 habitacione…
$524,414
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Hotel 1 325 m² en Vytina, Grecia
Hotel 1 325 m²
Vytina, Grecia
Área 1 325 m²
Complejo de cabañas en Arcadia El área donde está situado el complejo es uno de los paisajes…
$4,72M
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Hotel 1 000 m² en Agrilos, Grecia
Hotel 1 000 m²
Agrilos, Grecia
Área 1 000 m²
Venta hotel de 1000 metros cuadrados en Peloponnese. El hotel tiene un nivel. Hay: aire aco…
$1,48M
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Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m. en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Corner terreno-floor propiedad comercial en venta con una superficie total de 68 metros cuad…
$372,039
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Hotel 1 450 m² en Tolo, Grecia
Hotel 1 450 m²
Tolo, Grecia
Área 1 450 m²
Venta hotel de 1450 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El hotel tiene un nivel. Los pro…
$4,49M
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Hotel 180 m² en Koita, Grecia
Hotel 180 m²
Koita, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta hotel de 180 metros cuadrados en Peloponnese. El hotel tiene 3 niveles. Semi-basement …
$377,827
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Hotel 1 460 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 18
Área 1 460 m²
Venta hotel de 1460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El hotel tiene 3 niveles.…
$2,60M
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Propiedad comercial 135 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Propiedad comercial 135 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Código de propiedad: 581755 - Casa para la venta en Loutraki-Perachora Isthmia por 450.000 €…
$438,713
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Hotel 400 m² en Perachora, Grecia
Hotel 400 m²
Perachora, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
A orillas del mar Ioniano, a 4 km del famoso Canal de Corinto, es el único complejo turístic…
$1,77M
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HOTEL FOR SALE en Municipality of Corinth, Grecia
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
Complejo de quince apartamentos autónomos en alquiler muy cerca del mar. Los apartamentos so…
$938,794
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Sideris Real Estate
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Hotel en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Hotel
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 3
Hotel for sale in excellent condition   Ideal location as you are just a few meters from th…
$813,991
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Hotel Genesis with private beach. en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Hotel Genesis with private beach.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Número de plantas 4
Descripción de la propiedad Inauguración: 1971 Renovado: 2023 Número de habitaciones: 45 Si …
$2,29M
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Tipos de propiedades en Peloponnese Region

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