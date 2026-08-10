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Hoteles en venta en Peloponnese Region, Grecia

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
3
Municipal Unit of Loutraki Perachora
3
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12 propiedades total found
Hotel 2 577 m² en Gerolimenas, Grecia
Hotel 2 577 m²
Gerolimenas, Grecia
Área 2 577 m²
Venta hotel de 2577 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Un…
$4,19M
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Hotel 2 500 m² en Kalo Nero, Grecia
Hotel 2 500 m²
Kalo Nero, Grecia
Área 2 500 m²
Venta hotel de 2500 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Un…
$3,78M
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Hotel 241 m² en Municipality of Sikyona, Grecia
Hotel 241 m²
Municipality of Sikyona, Grecia
Dormitorios 4
Área 241 m²
El hotel está situado en una de las regiones más famosas de Peloponnese- Trikala Corinthias.…
$566,740
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TekceTekce
Hotel 1 325 m² en Vytina, Grecia
Hotel 1 325 m²
Vytina, Grecia
Área 1 325 m²
Complejo de cabañas en Arcadia El área donde está situado el complejo es uno de los paisajes…
$4,72M
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Hotel 1 000 m² en Agrilos, Grecia
Hotel 1 000 m²
Agrilos, Grecia
Área 1 000 m²
Venta hotel de 1000 metros cuadrados en Peloponnese. El hotel tiene un nivel. Hay: aire aco…
$1,48M
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Hotel 1 450 m² en Tolo, Grecia
Hotel 1 450 m²
Tolo, Grecia
Área 1 450 m²
Venta hotel de 1450 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El hotel tiene un nivel. Los pro…
$4,49M
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Hotel 180 m² en Koita, Grecia
Hotel 180 m²
Koita, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta hotel de 180 metros cuadrados en Peloponnese. El hotel tiene 3 niveles. Semi-basement …
$377,827
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Hotel 1 460 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 18
Área 1 460 m²
Venta hotel de 1460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El hotel tiene 3 niveles.…
$2,60M
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Hotel 400 m² en Perachora, Grecia
Hotel 400 m²
Perachora, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
A orillas del mar Ioniano, a 4 km del famoso Canal de Corinto, es el único complejo turístic…
$1,77M
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HOTEL FOR SALE en Municipality of Corinth, Grecia
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
Complejo de quince apartamentos autónomos en alquiler muy cerca del mar. Los apartamentos so…
$938,794
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Sideris Real Estate
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Hotel en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Hotel
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 3
Hotel for sale in excellent condition   Ideal location as you are just a few meters from th…
$813,991
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Sideris Real Estate
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Hotel Genesis with private beach. en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Hotel Genesis with private beach.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Número de plantas 4
Descripción de la propiedad Inauguración: 1971 Renovado: 2023 Número de habitaciones: 45 Si …
$2,29M
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Tipos de propiedades en Peloponnese Region

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