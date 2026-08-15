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Casas en Venta en Paros Regional Unit, Grecia

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Paros Municipality
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4 propiedades total found
Villa 18 habitaciones en Antiparos Municipality, Grecia
Villa 18 habitaciones
Antiparos Municipality, Grecia
Habitaciones 18
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 583 m²
Superficie: 583 m2Superficie terrestre: 4.590 m2Dormitorios: 8Baños: 10Garaje: 4Situado a so…
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 5 000 m²
Residencia Paros 170 metros cuadrados – 5.000 metros cuadrados – 3 dormitorios, piscina priv…
$254,876
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Villa 6 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73M
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Casa 2 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Casa 2 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 120 m²
2 bedrooms and 2 living rooms (can accommodate 9 people) 3 bathrooms, fully equipped kitchen…
$470,095
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Parámetros de las propiedades en Paros Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Jardín
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con Piscina
Baratos
De lujo
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