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Casas en Venta en Paros Municipality, Grecia

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3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 5 000 m²
Residencia Paros 170 metros cuadrados – 5.000 metros cuadrados – 3 dormitorios, piscina priv…
$254,876
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Casa 2 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Casa 2 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 120 m²
2 bedrooms and 2 living rooms (can accommodate 9 people) 3 bathrooms, fully equipped kitchen…
$470,095
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Villa 6 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73M
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Parámetros de las propiedades en Paros Municipality, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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Baratos
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