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Villas en venta en Paros Regional Unit, Grecia

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Villa 18 habitaciones en Antiparos Municipality, Grecia
Villa 18 habitaciones
Antiparos Municipality, Grecia
Habitaciones 18
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 583 m²
Superficie: 583 m2Superficie terrestre: 4.590 m2Dormitorios: 8Baños: 10Garaje: 4Situado a so…
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa 6 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73M
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Parámetros de las propiedades en Paros Regional Unit, Grecia

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