Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Unidad Municipal de Palene
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Vistas al mar

Apartamentos de varios niveles del mar en venta en Unidad Municipal de Palene, Grecia

;
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Unidad Municipal de Palene, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir